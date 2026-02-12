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Sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de febrero: un apostador acertó el Revancha, conozca la cifra que ganó

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 11 de febrero. Hubo tres ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.

El País
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11/02/2026, 21:48
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5 de Oro con Revancha.
5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 11 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 26.549.950 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo 3 aciertos, repartiendo para cada uno $ 261.071. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 17.173.398 y tuvo un acierto.

Sorteo del 5 de Oro del domingo 8 de febrero de 2026: conocé las bolillas ganadoras

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 2
  • 20
  • 19
  • 40
  • 24
  • Bolilla extra: 8

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 40
  • 15
  • 38
  • 31
  • 12

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 6, 11, 16, 26, 34 y la bolilla extra 48, para el de Oro; y 8, 29, 30, 35 y 38, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 0 aciertos· Pozo de Plata: 3 aciertos Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

5 de Oro
5 de Oro
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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