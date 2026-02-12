Sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de febrero: un apostador acertó el Revancha, conozca la cifra que ganó

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 11 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 26.549.950 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo 3 aciertos, repartiendo para cada uno $ 261.071. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 17.173.398 y tuvo un acierto.

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.

Qué números salieron en el Pozo de Oro

2

20

19

40

24

Bolilla extra: 8

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

40

15

38

31

12

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 6, 11, 16, 26, 34 y la bolilla extra 48, para el de Oro; y 8, 29, 30, 35 y 38, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 0 aciertos· Pozo de Plata: 3 aciertos Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

5 de Oro Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.