Sorteo del 5 de Oro del miércoles 11 de febrero: un apostador acertó el Revancha, conozca la cifra que ganó
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 11 de febrero. Hubo tres ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.
Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 11 de febrero de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.
El sorteo de esta noche contaba con un pozo de Oro de $ 26.549.950 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo 3 aciertos, repartiendo para cada uno $ 261.071. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 17.173.398 y tuvo un acierto.
Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo
La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.
Qué números salieron en el Pozo de Oro
- 2
- 20
- 19
- 40
- 24
- Bolilla extra: 8
Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha
- 40
- 15
- 38
- 31
- 12
Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 6, 11, 16, 26, 34 y la bolilla extra 48, para el de Oro; y 8, 29, 30, 35 y 38, para el Revancha.
Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:· Pozo de Oro: 0 aciertos· Pozo Revancha: 0 aciertos· Pozo de Plata: 3 aciertos Se pueden chequear las jugadas en La Banca.
¿Cómo se juega al 5 de Oro?
Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77. Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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