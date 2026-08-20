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Sorteo del 5 de Oro de este miércoles 19 de agosto de 2026: un apostador acertó el Oro y ganó casi $ 7.000.000

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 19 de agosto de 2026. El pozo de Oro tuvo un acierto y el Revancha quedó vacante.

El País
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19/08/2026, 21:44
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Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este miércoles 19 de agosto de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 6.900.651 y tuvo un acierto. El pozo de Plata era de $ 644.118 tuvo un acierto. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha fue de $ 26.367.495 y quedó vacante.

Lotería de La Grande de Agosto 2026: fecha del sorteo, premios y precios de los billetes

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 5
  • 26
  • 30
  • 15
  • 48
  • Bolilla extra: 19

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 47
  • 10
  • 9
  • 7
  • 14

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro en vivo

La transmisión en vivo del 5 de Oro comenzará pronto.

5 de Oro
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 6, 17, 27, 32, 36 y la bolilla extra 42, para el de Oro; y 5, 27, 30, 31 y 47, para el Revancha.

Los distintos pozos de ese sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 1 acierto
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 3 aciertos

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

José Salgueiro en el 5 de Oro
José Salgueiro en una edición del 5 de Oro en vivo.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Dónde apostó el ganador del 5 de Oro con un premio de más de US$ 800.000: departamento y subagencia

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