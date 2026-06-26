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Sorteo del 5 de Oro del jueves 25 de junio: un apostador acertó el pozo Revancha y ganó más de $ 4.200.000

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 25 de junio de 2026. No hubo ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.

El País
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25/06/2026, 21:37
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Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Bolillas del 5 de Oro con Revancha.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 25 de junio de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 6.362.756 y quedó vacante. El pozo de Plata no tuvo aciertos. Por otro lado, el 5 de Oro Revancha es de $ 4.233.669 y tuvo un acierto.

Dónde apostó el ganador del 5 de Oro que se llevó más de US$ 600 mil: la subagencia que vendió el boleto

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 34
  • 31
  • 28
  • 41
  • 13
  • Bolilla extra: 9

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 34
  • 44
  • 2
  • 47
  • 32

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado lunes se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 2, 7, 8, 28, 42 y la bolilla extra 14, para el de Oro; y 8, 17, 24, 32 y 43, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 1 acierto
  • Pozo Revancha: 1 acierto
  • Pozo de Plata: 4 aciertos

Se pueden revisar las jugadas en La Banca.

José Salgueiro en transmisión del 5 de Oro
José Salgueiro en transmisión del 5 de Oro en vivo.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Boleto de juego del 5 de Oro.
Boleto de juego del 5 de Oro.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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