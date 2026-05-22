Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Sorteo del 5 de Oro de este jueves 21 de mayo de 2026: pozos, números sorteados y aciertos

Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se llevó a cabo en su horario habitual este 21 de mayo de 2026. Hubo dos ganadores del pozo de Plata. Conozca los números ganadores.

El País
El País
21/05/2026, 21:56
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Bolillero del 5 de Oro.
Bolillero del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/El País.

Un nuevo sorteo del 5 de Oro se realizó este jueves 21 de mayo de 2026, desde las 22:00 horas. Como es habitual, se transmitió a través del Facebook de El País, Canal 12 y el canal de YouTube de La Banca.

El sorteo de esta noche contó con un pozo de Oro de $ 7.497.716 y quedó vacante. El pozo de Plata tuvo dos aciertos, repartiendo para cada uno $ 349.925 Por otro lado, el 5 de Oro Revancha era de $ 25.966.644 y quedó vacante.

La Lotería Uruguaya suma nuevos sorteos millonarios: el Gordo de Invierno y el regreso de La Grande en agosto

Qué números salieron en el Pozo de Oro

  • 10
  • 19
  • 30
  • 15
  • 33
  • Bolilla extra: 26

Qué números salieron en el 5 de Oro Revancha

  • 40
  • 46
  • 32
  • 7
  • 25

Se pueden chequear las jugadas en La Banca.

Mirá el sorteo del 5 de Oro

El pasado domingo se sorteó el 5 de Oro y los números ganadores fueron: 4, 7, 9, 28, 30 y la bolilla extra 21, para el de Oro; y 7, 17, 20, 21 y 45, para el Revancha.

Los distintos pozos de este sorteo del 5 de Oro tuvieron las siguientes cantidades de aciertos:

  • Pozo de Oro: 1 acierto
  • Pozo Revancha: 0 aciertos
  • Pozo de Plata: 3 aciertos

Se pueden verificar las jugadas en La Banca.

José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro
José Salgueiro en la transmisión del 5 de Oro.
Foto: Natalia Rovira/Archio El País

¿Cómo se juega al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Jugos de azar
Boleto del 5 de Oro siendo impreso.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

Son $ 70 por jugar al 5 de Oro con Revancha más $ 7 por el servicio, IVA incluido.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Cómo jugar al 5 de Oro con Revancha desde el celular: cuatro opciones para apostar online

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

La Banca5 de OroLoterías

Te puede interesar