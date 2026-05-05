Se acerca el próximo feriado en el país: ¿qué se celebra cada 18 de mayo en Uruguay?

El lunes 18 de mayo se conmemoran 215 años de la Batalla de las Piedras, que tuvo lugar en 1811. Esta fecha fue declarada feriado nacional mediante la ley N° 14.977 y es uno de los feriados que puede correrse de fecha, por lo tanto se celebrará el lunes 16 de mayo.

La Batalla de las Piedras recibe ese nombre al haberse desatado cerca de la ciudad de Las Piedras, Canelones, que por ese entonces era una zona con poca población. El hecho ocurrió luego que el general José Gervasio Artigas, junto con una tropa de aproximadamente 1.000 hombres, decidiera sitiar Montevideo.

¿Qué ocurría en Uruguay en esas épocas?

Hasta ese momento, la ciudad funcionaba como la capital del Virreinato del Río de la Plata luego de trasladarse en 1810 desde Buenos Aires. Mientras que los soldados españoles, que luchaban en nombre del virrey Francisco Javier de Elío, tenían armas modernas, Artigas contaba con el apoyo especialmente de hombres del campo con un armamento más rústico.

Sin embargo, en medio de la batalla, varios decidieron pasarse al lado revolucionario y dejaron con menos soldados al ejército Español. Finalmente Artigas ganó la batalla luego de que la infantería de España dejara su posición para perseguir a un grupo de revolucionarios que se había acercado y que partió en retirada al verse atacado.

Fue en ese momento que Manuel Artigas, primo del general, ordenó atacar por la retaguardia, lo que hizo que los españoles se vieran atacados por los dos frentes.

La batalla comenzó poco antes de las 11:00 horas de la mañana. Se definió sobre las cinco de la tarde y fue uno de los mayores triunfos de Artigas."Clemencia para los vencidos, curad a los heridos, respetad a los prisioneros", es la frase que trascendió la historia.

Este día también se conmemora el Día del Ejército Nacional y se suelen realizar actos con la presencia de autoridades.

Cómo se cobra por trabajar en el feriado de 18 de mayo

Respecto al pago en este feriado laborable, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indica que "el trabajador que gana salario por día no cobra su jornal, mientras que el mensual cobra el mismo sueldo de siempre. Si se trabaja, el jornalero cobrará por ese día, pero al mensual no se le paga más de la cantidad fija".