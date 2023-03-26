Paro general en el transporte este domingo por muerte de dos trabajadores

El sindicato del taxi (Suatt) definió un paro de 24 horas para este domingo, luego del asesinato de dos trabajadores del transporte en las últimas horas en Canelones y Paysandú. A esa decisión del Suatt se le suma la de la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte (Unott), que parará desde las 13 horas en los servicios urbanos y suburbanos.

Los servicios urbanos (Cutcsa, Come, Coetc y Ucot) se reintegrarán con los servicios nocturnos de este domingo, al tiempo que los servicios suburbanos lo harán desde los primeros servicios del lunes, informó a El País el dirigente de Unott, Miguel Marrero.

La decisión de los sindicatos del transporte se debe a los homicidios de dos trabajadores ocurridos en las últimas horas. En San Ramón, Canelones, fue asesinado de varias puñaladas un remisero de 56 años. El hombre falleció en el hospital local luego de ser trasladado.

Un hombre de 33 años está detenido y declaran en estas horas ante la fiscal Silvana Mastroiani. En tanto, en Paysandú se investiga la muerte de un taxista que fue encontrado con heridas de arma blanca en la madrugada del pasado viernes.