Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este lunes 23 de noviembre de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona en particular.

La empresa estatal explicó que hace trabajos de reparación de tubería en una red de distribución ubicada en las calles Andrés Giot y Yegros, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Con. José Duran, Yegros, Andrés Giot y Juan Bonmesadri.

De acuerdo con el comunicado, la zona comprendida para estas obras incluye esas calles, ubicadas en el barrio Colón.

El corte de agua, anunciado en la mañana de este lunes se extenderá hasta las 14:30 horas del mismo 23 de noviembre.

Agua de la canilla corriendo. Foto: Leonardo Maine/Archivo El País

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE indicó que la información sobre interrupciones del servicio está disponible en www.ose.com.uy.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.