OSE realiza corte de agua en Montevideo durante este viernes 31 de julio por rotura troncal: zona afectada

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizan trabajos en Montevideo durante este viernes 31 de julio de 2026, por lo que se ve afectado el normal suministro de agua potable en una zona específica.

La empresa estatal explicó que interviene por una pérdida en la troncal de Cno. La Capilla, situación que afecta el servicio de agua potable.

De acuerdo con el comunicado, la afectación comprende a frentistas a Cno. La Capilla entre Ruta 1 y Cno. Manuel Flores, y a frentistas de Cno. Manuel Flores entre Cno. La Capilla y Cno. Tomkinson.

El corte de agua se mantiene hasta las 12:00 horas del mismo viernes 31 de julio de 2026, según el aviso divulgado por el organismo.

OSE agrega que su personal trabaja en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua potable en una pileta. Leonardo Maine/Archivo El Pais

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, el comunicado oficial incluyó el acceso al sitio de interrupciones de servicios para consultar la información actualizada sobre el suministro.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.