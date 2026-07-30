Festejo de egresados de Medicina provocará cortes de tránsito en Montevideo este viernes 31 de julio

Desde este viernes 31 de julio, la Intendencia de Montevideo (IMM) informó de diversas calles que tendrán cortes y desvíos por distintos trabajos de saneamiento y eventos que afectan la normal circulación.

Las intervenciones incluyen saneamiento, carga y descarga, podas, tareas para UTE, y un festejo estudiantil, con horarios y duraciones variables según el punto afectado. Se recomienda a los vecinos y conductores prever cambios en sus recorridos habituales.

Los cortes totales comenzarán este viernes en la calle Lorenzo Mérola, desde Ramón Benzano hasta su continuación frente al Monumento al Trabajo, que tendrá un cierre especial este viernes 31 desde las 08:00 hasta las 23 horas por el ya característico festejo de egresados de Medicina.

Festejo de los estudiantes de Medicina en el Parque Batlle

Además de la celebración, el apartado de movilidad del organismo capitalino indicó que habrá cortes en distintos puntos de Montevideo durante buena parte de la jornada.

En Mantua, entre General Santander y General Nariño, de 7 a 17 horas los trabajos de saneamiento se extenderán hasta el sábado 1 de agosto causando su corte total durante esas horas. En la zona de la calle Nicaragua, desde Batoví hasta Av. Daniel Fernández Crespo, se realizará trabajo para UTE con corte durante todo el día entre el 31 de julio y el 14 de agosto.

En Cornelio Cantera, entre Av. Garibaldi y Estero Bellaco, está previsto el llenado de hormigón el día 31 desde el mediodía hasta las 17:30 horas. Además, se trabajará en Anacahuita desde Marrubio hasta Cno. Boiso Lanza y en Cno. Carlos A. López entre Las Petunias y Marrubio por saneamiento desde el 31 de julio hasta el 7 de agosto.

Por tareas de carga y descarga, Alejandro Chucarro (entre Manuel V. Pagola y Cno. de los Hormigueros), Colombia (desde Paraguay hasta continuación Río Negro), y Riachuelo (desde Tabaré hasta Parva Domus) tendrán cortes parciales durante el viernes.

También, Av. Brasil, desde Baltasar Vargas hasta Brito del Pino, estará cerrada por trabajos de saneamiento entre el 31 de julio y el 14 de agosto, en horarios de 7 a 15 horas.

Las podas afectarán Acevedo Díaz, entre Guaná y Bv. España, hasta el 31 de julio de 7 a 16, y Pavón, desde Cno. Corrales hasta Gerónimo Piccioli, hasta el 5 de agosto de 8 a 15:30 horas.

En cuanto a medias calzadas, Av. Uruguay (desde Av. Gral. Rondeau hasta Paraguay) se verá afectada por trabajos de saneamiento desde el 31 de julio hasta el 7 de agosto. También tendrá estas condiciones La Paz, desde República hasta Arenal Grande, hasta el 11 de agosto, y Dr. Agustín Musso, desde Juan Pedro Beránger hasta Av. Dra. Ma. Luisa Saldún de Rodríguez, desde el 31 de julio al 15 de agosto por tareas para OSE y UTE.

Dr. Martín C. Martínez, desde Eduardo Víctor Haedo hasta Colonia, tendrá afectaciones por carga y descarga el 31 de julio de 7 a 16 horas.

Cortes y desvíos en Montevideo Foto: archivo El País.

Por su parte, Colonia estará con media calzada desde Dr. Joaquín Requena hasta Dr. Martín C. Martínez, Av. Gral. Flores desde Pbro. Lorenzo Fernández hasta Antonio Machado, y Av. Libertador desde Paysandú hasta Cerro Largo, con trabajos principalmente de saneamiento que continuarán hasta mediados de agosto en varios casos.

El día 31 también se limpiarán vidrios de fachadas en Acevedo Díaz entre Gral. Pagola y Nicaragua, y se plantificarán podas y saneamientos en Miguel del Corro (Ana Monterroso de Lavalleja hasta Av. Gral. Rivera) y la Rambla Francia (Misiones a Zabala), con horarios específicos.

Además existe una novedad para los usuarios del transporte público, se habilitó una nueva parada en Camino Leandro Gómez, funcionando en ambos sentidos entre Ovidio Fernández Ríos y Luis C. Caviglia, para la línea 100.

Para información actualizada y mapas sobre los cortes vigentes y programados, la Intendencia de Montevideo recomienda consultar su Centro de Gestión de Movilidad en línea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El Pais.