OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 31 de julio de 2026: los barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este viernes 31 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mejoras en la red de distribución del Sistema Metropolitano, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Caiguá, avenida Joaquín Suárez, bulevar General Artigas y avenida Millán, y entre las calles Hermanos Gil, Buricayupi, Enrique Martínez y avenida Joaquín Suárez. De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras en los barrios de Atahualpa y Prado.

El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:00 del mismo viernes 31 de julio.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Tomando de vaso con agua de la canilla, nota por problemas con el agua potable de Ose con exceso de sodio y cloro, en Montevideo, ND 20230508, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.