Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este martes 24 de noviembre de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en un barrio en particular.

La empresa estatal explicó que hará trabajos programados de mantenimiento de reguladora en la red de distribución ubicada en las calles Puerto Rico y Austria, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Austria, China, Bulgaria y Bélgica. De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Cerro.

El corte de agua comenzará a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 12:00 del mismo martes 24 de noviembre. OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

Agua saliendo de una canilla. Foto: Freepik.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.