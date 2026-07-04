OSE anuncia que una zona de Montevideo verá afectado el suministro de agua potable este sábado 4 de julio
La empresa pública informó que zonas de Aguada y el Centro tendrán "afectación del normal suministro de agua potable" y el servicio podría cortarse por obras de reparación.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este sábado habrá "afectación del normal suministro de agua potable" en una zona céntrica de Montevideo que comprende los barrios Aguada y Centro. El motivo de la afectación es que la empresa pública hará obras de reparación en la red de distribución.
Una zona afectada será la de Avenida del Libertador, Lima y Yaguarón; los frentistas de La Paz entre Yaguarón y Ejido; y los frentistas de Paysandú entre Av. del Libertador y Av. Fernández Crespo.
También indicó que los usuarios comprendidos en la zona delimitada por Av. del Libertador, Lima, Yaguarón, Hermano Damasceno, Miguelete, Av. Fernández Crespo y Cerro Largo "podrán presentar baja presión".
"El servicio de abastecimiento de agua potable se verá afectado para el día de sábado 04/07/2026, en el horario de 10:00 a 18:00, debido a trabajos de reparación en la red de distribución", explicó OSE en un comunicado, que añade: "Se recomienda que, en caso de registrarse interrupción total del servicio, se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire, y una vez restablecido el servicio se proceda a dejar correr por unos instantes el agua, a efectos de eliminar la turbiedad residual que se pueda generar debido a la despresurización del sistema de abastecimiento".
"De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del teléfono de Atención de Reclamos del rrganismo 08001871, o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales del organismo", manifestó OSE.
Por otro lado, en el comunicado la empresa pública aprovechó para "solicitar a la población que ante cualquier pérdida en las vías públicas u otro tipo de problema que se constate en el servicio prestado por el organismo se curse la comunicación respectiva a través del 08001871 o por el WhatsApp al 091001871.
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