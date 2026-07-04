Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este sábado habrá "afectación del normal suministro de agua potable" en una zona céntrica de Montevideo que comprende los barrios Aguada y Centro. El motivo de la afectación es que la empresa pública hará obras de reparación en la red de distribución.

Una zona afectada será la de Avenida del Libertador, Lima y Yaguarón; los frentistas de La Paz entre Yaguarón y Ejido; y los frentistas de Paysandú entre Av. del Libertador y Av. Fernández Crespo.

También indicó que los usuarios comprendidos en la zona delimitada por Av. del Libertador, Lima, Yaguarón, Hermano Damasceno, Miguelete, Av. Fernández Crespo y Cerro Largo "podrán presentar baja presión".

"El servicio de abastecimiento de agua potable se verá afectado para el día de sábado 04/07/2026, en el horario de 10:00 a 18:00, debido a trabajos de reparación en la red de distribución", explicó OSE en un comunicado, que añade: "Se recomienda que, en caso de registrarse interrupción total del servicio, se mantengan cerrados los grifos internos a efectos de evitar entrada de aire, y una vez restablecido el servicio se proceda a dejar correr por unos instantes el agua, a efectos de eliminar la turbiedad residual que se pueda generar debido a la despresurización del sistema de abastecimiento".

Agua potable en una pileta. Leonardo Maine/Archivo El Pais

"De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del teléfono de Atención de Reclamos del rrganismo 08001871, o en su defecto dirigirse a las propias oficinas locales del organismo", manifestó OSE.

Por otro lado, en el comunicado la empresa pública aprovechó para "solicitar a la población que ante cualquier pérdida en las vías públicas u otro tipo de problema que se constate en el servicio prestado por el organismo se curse la comunicación respectiva a través del 08001871 o por el WhatsApp al 091001871.