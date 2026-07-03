Energía eléctrica: 400 hogares del Barrio Nuevo Comienzo se incorporan al Plan de Inclusión Social de UTE

En esta instancia, 400 familias accedieron a un servicio de energía eléctrica seguro y de calidad, como resultado de un proceso de intervención que busca garantizar el acceso formal y sostenible al suministro eléctrico en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

Participaron de la actividad el secretario de Presidencia de la República, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; la presidenta de UTE, Andrea Cabrera; el vicepresidente, Roberto Bentancor; el director José Luis Pereira; la directora Ximena Caporale; el presidente de OSE, Pablo Ferreri; la presidenta de Inacoop, Graciela Fernández, junto a autoridades, integrantes del cuerpo gerencial de UTE y otras autoridades nacionales.

El Barrio Nuevo Comienzo, conformado en 2020, cuenta actualmente con unas 450 viviendas y aproximadamente 100 más en construcción o proyectadas. Un relevamiento realizado en 308 hogares permitió identificar una población de 854 habitantes, entre ellos 335 niñas, niños y adolescentes.

En su alocución, la presidenta de UTE destacó la importante presencia de autoridades nacionales, señalando que refleja el compromiso del Estado uruguayo con la garantía de derechos fundamentales y con la mejora de la calidad de vida de las personas. Cabrera Russi expresó su satisfacción por la concreción de estas obras, que permiten a las familias en situación de mayor vulnerabilidad acceder a un servicio de energía eléctrica regular, seguro y de calidad. Asimismo, felicitó al equipo de trabajo de UTE y a las vecinas y vecinos del barrio por el esfuerzo conjunto que hizo posible alcanzar este objetivo.

Todos los presentes disfrutaron de una alegre fiesta con juegos y música. Además, a cada familia se le entregó un Kit Escolar Educativo y lámparas LED. Al finalizar el evento, las autoridades recorrieron algunos de los hogares que, desde ahora, cuentan con energía eléctrica de calidad y agua potable.

Obra interinstitucional

Las obras se desarrollaron en coordinación con el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) e incluyeron la adecuación de las instalaciones eléctricas internas para brindar mayor seguridad, eficiencia energética y mejores condiciones técnicas para las familias. OSE, por su parte, ejecutó conexiones a la red de agua potable.

Previamente, UTE y OSE realizaron un exhaustivo relevamiento técnico, acompañado de un proceso de intervención social junto a vecinas y vecinos. A través de distintas actividades comunitarias, se promovió el uso responsable de los servicios y se acompañó el proceso de regularización. El acceso a la energía eléctrica y al agua potable representa mucho más que una obra de infraestructura: garantiza derechos fundamentales, mejora la calidad de vida de cientos de familias, fortalece la integración social y genera mejores oportunidades para el desarrollo de la comunidad.

Esta intervención refleja el trabajo conjunto entre organismos públicos y la comunidad, combinando inversión en infraestructura, acompañamiento social y participación ciudadana. En materia de energía eléctrica, UTE realizó una inversión superior a 47 millones de pesos, destinada a la construcción de redes de media y baja tensión y a la puesta en servicio de dos subestaciones. OSE, en tanto, destinó 28 millones de pesos para la instalación de la red de agua potable, que incluyó el tendido de 11.266 metros de tuberías y 500 conexiones domiciliarias con sus respectivos nichos y medidores.

Con la mirada puesta en el bienestar de la comunidad y en el futuro de las nuevas generaciones, UTE donó un merendero para que todas las niñas y los niños del barrio cuenten con un espacio de encuentro, juego y disfrute compartido.

Plan de Inclusión Social de UTE

El Plan de Inclusión Social tiene como objetivo garantizar el acceso y la sostenibilidad del servicio eléctrico en hogares en situación de vulnerabilidad mediante la adecuación de redes, la instalación sin costo de medidores, la entrega de elementos de seguridad eléctrica y la regularización de las instalaciones internas. Durante 2026 está prevista la regularización de 18.000 viviendas en todo el país. De ese total, 13.000 corresponden al Plan de Inclusión Social, que ya supera las 4.000 conexiones realizadas.

Desde el inicio del Plan, en 2013, se concretaron 83.770 regularizaciones, de las cuales el 67 % mantiene la factura al día. Además, se llevarán adelante otras 5.000 regularizaciones a través de las Brigadas de Cercanía, que desarrollan su tarea en barrios y comunidades en situación de vulnerabilidad.

En el correr de este año, UTE regularizó más de 5.000 hogares e incorporó 25 nuevos barrios de Montevideo y del interior del país al Plan de Inclusión Social.

A través de este programa, UTE continúa fortaleciendo las políticas de equidad energética y desarrollo social, promoviendo el acceso seguro y regular al servicio eléctrico para familias en situación de vulnerabilidad y acompañando el crecimiento sostenible del territorio.

