OSE anuncia que hará otro corte de agua en Montevideo hoy viernes 3 de julio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el viernes 3 de julio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en un barrio de Montevideo.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados de mejoras en la red de distribución, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Tacuarembó entre Av. 18 de Julio y Constituyente, Vázquez entre Av. 18 de Julio y Constituyente, Guayabos entre Tacuarembó y Constituyente, Constituyente entre Barrios Amorín y Lorenzo Carnelli, Lorenzo Carnelli entre Constituyente y Canelones, Canelones entre Carnelli y Barrios Amorín, Soriano entre Carnelli y Barrios Amorín, Salto entre Constituyente y Canelones, Martínez Trueba entre Constituyente y Canelones, Bernabé Rivera entre Salto y Martínez Trueba, San José entre Martínez Trueba y Barrios Amorín.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es la del barrio montevideano de Cordón.

El corte de agua comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 14:30 del viernes 3 de julio de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua potable corriendo. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.