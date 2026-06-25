OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este viernes 26 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este jueves a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos sobre una línea principal de abastecimiento del Sistema Metropolitano durante este viernes 26 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La afectación alcanzará a usuarios del barrio montevideano de Colón, en dos áreas delimitadas por calles y caminos.

La primera está comprendida entre Av. César Mayo Gutiérrez, Ruta 102, Arroyo Pantanoso, Cno. Colman, Cno. Manuel Fortet, Cno. Carlos A. López, Oficial 20 Metros y La Casona; la segunda, entre Av. Garzón, Besnes e Irigoyen, Iris, Páez Formoso, Mac Coll, Cno. Vidiella, Dr. José María García Pardo y Cno. Durán, en el Complejo América.

El servicio de agua potable estará interrumpido desde las 08:00 hasta las 18:00 del mismo viernes 26 de junio, de acuerdo con el aviso oficial.

Según comunicó la empresa estatal, una vez finalizados los trabajos y restablecida la prestación podrían presentarse episodios puntuales de turbiedad en la red.

Agua saliendo de una canilla. Leonardo Maine/Archivo El Pais

En caso de registrarse otros inconvenientes posteriores al restablecimiento del servicio, los usuarios deben requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde móviles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.