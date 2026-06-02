OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 3 de junio de 2026: el barrio afectado
El corte se hará debido a los trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano. Las obras comenzarán a las 9:00 del miércoles 3 de junio de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este martes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el miércoles 3 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.
La empresa estatal explicó que realizará trabajos de sustitución de tuberías en red distribución del Sistema Metropolitano ubicada en calle Pilar Bastida y Puma, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.
Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Cno. Sanfuentes, Av. Carlos Ma. Ramírez, Pasaje La Tortuga, Pasaje Plata, Pasaje de La Vía y Pasaje Los Juncos.
De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano de Casabó.
El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00 del miércoles 3 de junio de 2026.
OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.
“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.
De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
