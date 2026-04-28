OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 29 de abril de 2026: dos barrios afectados

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este martes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el miércoles 29 de abril de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados en el sector Lezica, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles Lezica, Rambla Costanera, Valentín Álvarez, Yamandú, Propios, Molinos de Raffo, Astengo, Millán y Garzón.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es la de los barrios montevideanos de Colón y Sayago Sur.

El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 13:00 del mismo miércoles 29 de abril de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua corriente. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.