OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este miércoles 12 de agosto de 2026: barrios afectados
El corte se hará debido a trabajos programados sobre una línea principal del Sistema Metropolitano. Las obras comenzarán a las 08:30 del miércoles 12 de agosto de 2026.
Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este martes a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante este miércoles 12 de agosto de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable en dos barrios en particular.
La empresa estatal explicó que hará trabajos programados sobre una línea principal del Sistema Metropolitano, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.
Los trabajos se van a llevar a cabo sobre una línea de distribución que afectará a las calles avenida 18 de Julio, Ciudadela, rambla Gran Bretaña, rambla Sur, Carlos Viana, Av. Gonzalo Ramírez, Aquiles Lanza, Durazno y Convención.
De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras comprende los barrios montevideanos de Barrio Sur y Centro.
El corte de agua comenzará a las 08:30 horas y se extenderá hasta las 14:30 del mismo miércoles 12 de agosto.
OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.
“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.
De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.
Además, OSE señaló que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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