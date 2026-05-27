OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 28 de mayo de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua debido a trabajos programados de sustitución de tuberías del Sistema Metropolitano durante este jueves 28 de mayo de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

Según detalló la empresa estatal, la afectación está prevista en el barrio montevideano Casabó, específicamente en el entorno de Camino Sanfuentes, avenida Carlos María Ramírez, Pasaje La Tortuga, Pasaje Plata, Pasaje de La Vía y Pasaje Los Juncos, además de zonas aledañas. El inconveniente se registrará dentro del horario anunciado para la intervención.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El cronograma difundido por OSE indica que el corte de agua comenzará a las 09:00 y se extenderá hasta las 15:00 del jueves 28 de mayo de 2026.

Desde el organismo señalaron que, una vez restablecido el servicio y como consecuencia de las tareas realizadas, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el suministro de agua potable.

Ante la aparición de inconvenientes luego de la reposición del servicio, se recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles. Por otra parte, el

comunicado aclara que en caso de mal tiempo los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.