OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este jueves 11 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó este miércoles a través de un comunicado que se realizarán trabajos en Montevideo durante el jueves 11 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La empresa estatal explicó que realizará trabajos programados en tuberías de distribución del Sistema Metropolitano ubicadas en las calles Holanda y Bulgaria, y también en Holanda y Cibils, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable.

Los trabajos se van a llevar a cabo sobre tuberías de distribución que afectarán a las calles Holanda, Polonia, Austria, Puerto Rico, China, Cuba, Bélgica, Bulgaria, Rusia, Cibils, Ucrania, Segunda Paralela, Cibils y Ecuador, además de áreas aledañas, donde podría registrarse disminución de presión y turbiedad en el agua potable.

De acuerdo con el comunicado, la zona que se verá afectada por estas obras es el barrio montevideano del Cerro.

El corte de agua comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 15:00 del jueves 11 de junio de 2026.

OSE agrega que su personal trabajará en el lugar para restablecer las condiciones normales del servicio.

Agua potable. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“Una vez restablecido y como consecuencia de los trabajos realizados, se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”, indica la entidad pública.

De registrarse algún otro inconveniente, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o * 1871 desde móviles.

Por otro lado, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.