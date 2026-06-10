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OSE anuncia que hará un corte de agua en Canelones este jueves 11 de junio de 2026: a qué barrios afectará

El corte se hará debido a trabajos programados de mejoras sobre una línea principal del Sistema Metropolitano. Las obras comenzarán a las 9:00 del jueves 11 de junio de 2026.

El País
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10/06/2026, 11:07
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Agua de la canilla corriendo.
Agua de la canilla corriendo.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por trabajos programados de mejoras sobre una línea principal del Sistema Metropolitano durante este jueves 11 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Canelones.

Según detalló la empresa estatal, la afectación comprenderá las zonas de Paso Carrasco, Barra de Carrasco, Parque Miramar y Parque Carrasco.

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En particular, se verán impactadas las áreas delimitadas por las calles Rbla. Pte. Tomás Berreta, Avda. a la Playa, Avda. de las Américas, Cno. Carrasco, Avda. a la Playa y Arroyo Carrasco, así como los frentistas de Avda. Carlos Racine entre Avda. de las Américas y Dalia.

El organismo indicó que la interrupción del servicio está prevista desde las 09:00 y hasta las 15:00 del jueves 11 de junio de 2026. Una vez restablecido el suministro, y como consecuencia de los trabajos realizados, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua potable.

Agua corriente
Canilla con agua corriente.
Leonardo Maine/Archivo El Pais

En caso de que, luego de la normalización del servicio, se presenten otros inconvenientes, OSE recomienda solicitar asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o al *1871 desde teléfonos móviles. Además, advirtió que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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