Llamado laboral del MEF con salario de $64.984 y plazo hasta el 6 de agosto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección Nacional de Catastro, abrió un llamado laboral para un puesto de asesor/a legal con un contrato en régimen de provisoriato por 12 meses. La remuneración nominal mensual es de $64.984 a valores de enero de 2026, con una carga horaria de 40 horas semanales en Montevideo.

El cargo implica asesorar en materia jurídica sobre temas funcionales, patrimoniales y de derechos y deberes administrativos, así como representar judicialmente al organismo. Se busca a un abogado graduado habilitado con juramento ante la Suprema Corte de Justicia.

Tareas y funciones del llamado laboral para asesor legal en el Ministerio de Economía y Finanzas

Entre las principales actividades se destacan:

• Asesorar sobre aplicación e interpretación normativa.

• Estudiar y dictaminar sobre reclamaciones judiciales y extrajudiciales.

• Instruir sumarios e investigaciones internas.

• Informar sobre derechos y obligaciones del funcionariado.

• Redactar contratos, convenios, proyectos normativos.

• Participar en licitaciones y elaboración de pliegos.

• Presentar escritos jurídicos y comparecer en audiencias.

• Asesorar a colegas y responder a requerimientos de la gestión.

Para detalles completos acerca de más funciones vinculadas al cargo se recomienda consultar las bases del llamado .

Requisitos para aplicar al llamado laboral de asesor legal en Dirección Nacional de Catastro

Para postularse se requiere cumplir con estos requisitos excluyentes:

• Título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales expedido por la Universidad de la República o equivalente reconocido según normativa.

• Habilitación actualizada mediante juramento ante la Suprema Corte de Justicia.

• Declaración jurada sobre incompatibilidades y prohibiciones, que incluyen no mantener otros vínculos públicos incompatibles ni estar inhabilitado por razones legales o administrativas.

Se valorará positivamente experiencia de al menos un año en ejercicio profesional, especialmente en materia catastral, y formación adicional en derecho administrativo, público o procesal.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF). Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Cómo postularse al llamado laboral de asesor legal en el Ministerio de Economía y Finanzas

Los interesados deben inscribirse exclusivamente vía portal Uruguay Concursa hasta el 6 de agosto de 2026. El cargo se desempeña en Montevideo con un contrato inicial provisoriato de 12 meses, con posibilidad de designación definitiva tras evaluación.

Para más detalles y bases completas se recomienda consultar www.uruguayconcursa.gub.uy .

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.