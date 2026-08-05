Llamado laboral del MEF con salario de $64.984 y plazo hasta el 6 de agosto
El Ministerio de Economía y Finanzas busca un abogado/a habilitado para asesoría legal en la Dirección Nacional de Catastro. Contrato provisoriato por 12 meses, 40 horas semanales. Inscripciones hasta mañana.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección Nacional de Catastro, abrió un llamado laboral para un puesto de asesor/a legal con un contrato en régimen de provisoriato por 12 meses. La remuneración nominal mensual es de $64.984 a valores de enero de 2026, con una carga horaria de 40 horas semanales en Montevideo.
El cargo implica asesorar en materia jurídica sobre temas funcionales, patrimoniales y de derechos y deberes administrativos, así como representar judicialmente al organismo. Se busca a un abogado graduado habilitado con juramento ante la Suprema Corte de Justicia.
Tareas y funciones del llamado laboral para asesor legal en el Ministerio de Economía y Finanzas
Entre las principales actividades se destacan:
• Asesorar sobre aplicación e interpretación normativa.
• Estudiar y dictaminar sobre reclamaciones judiciales y extrajudiciales.
• Instruir sumarios e investigaciones internas.
• Informar sobre derechos y obligaciones del funcionariado.
• Redactar contratos, convenios, proyectos normativos.
• Participar en licitaciones y elaboración de pliegos.
• Presentar escritos jurídicos y comparecer en audiencias.
• Asesorar a colegas y responder a requerimientos de la gestión.
Para detalles completos acerca de más funciones vinculadas al cargo se recomienda consultar las bases del llamado.
Requisitos para aplicar al llamado laboral de asesor legal en Dirección Nacional de Catastro
Para postularse se requiere cumplir con estos requisitos excluyentes:
• Título de abogado o doctor en Derecho y Ciencias Sociales expedido por la Universidad de la República o equivalente reconocido según normativa.
• Habilitación actualizada mediante juramento ante la Suprema Corte de Justicia.
• Declaración jurada sobre incompatibilidades y prohibiciones, que incluyen no mantener otros vínculos públicos incompatibles ni estar inhabilitado por razones legales o administrativas.
Se valorará positivamente experiencia de al menos un año en ejercicio profesional, especialmente en materia catastral, y formación adicional en derecho administrativo, público o procesal.
Cómo postularse al llamado laboral de asesor legal en el Ministerio de Economía y Finanzas
Los interesados deben inscribirse exclusivamente vía portal Uruguay Concursa hasta el 6 de agosto de 2026. El cargo se desempeña en Montevideo con un contrato inicial provisoriato de 12 meses, con posibilidad de designación definitiva tras evaluación.
Para más detalles y bases completas se recomienda consultar www.uruguayconcursa.gub.uy.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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