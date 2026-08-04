Llamado laboral del MEF ofrece un sueldo de $64.986 por 40 horas semanales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral en busca de un profesional en relaciones laborales para cumplir tareas dentro de la Dirección General de Secretaría. El cargo posee una carga semanal de 40 horas dentro de un vínculo provisorio con una duración de 12 meses.

Las bases del llamado indican que el cargo prevé honorarios de $64.986 nominales a valores de enero de 2026, por tareas a realizar dentro del departamento de Montevideo.

Denominado como Asesor XIII de Escalafón A, el llamado cuenta con una única plaza disponible y tiene como principal objetivo brindar apoyo mediante la participación y el asesoramiento para la mejora de los procesos referidos a la gestión integral de los recursos humanos dentro del Ministerio. A su vez, el cargo exige una confidencialidad alta.

Principales actividades para realizar en el llamado de relaciones laborales del MEF

Participar en la planificación de Recursos Humanos e invertir en los procesos de reclutamiento y selección del personal.

Brindar apoyo en el diseño de planes de formación y desarrollo del capital humano dentro de la organización.

Colaborar en procedimientos de evaluación del desempeño, así como en ascensos y promoción de funcionarios.

Colaboración en el desarrollo de criterios y normativas internas en materia de personal

Elaboración de informes técnicos cuando sean requeridos y realización de otras tareas afines al puesto que sean encomendadas por un superior.

Requisitos para el llamado de relaciones laborales del MEF

Requisitos excluyentes para el cargo:



Título de licenciado en Relaciones Laborales expedido por la Universidad de la República o su equivalente otorgado por instituciones reconocidas por cualquiera de las autoridades competentes posibles.

Un año de experiencia en el ámbito público y/o privado relacionado con las principales actividades descriptas.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), ubicado en Colonia 1089, en el barrio Centro de Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Requisitos NO excluyentes para el cargo:

Capacitaciones, especializaciones, diplomas y/o talleres en temas relacionados con el Área de Gestión Humana.

Experiencia superior a un año desarrollando las principales actividades descritas en el ámbito público y/o privado.

Conocimientos de herramientas informáticas afines a las tareas a realizar.

Cómo postularse en el llamado de relaciones laborales del MEF

Aquellos usuarios que cumplan con los requisitos y deseen postularse al puesto, deberán presentarse en este enlace dentro de Uruguay Concursa . Una vez ya registrados dentro del sitio web y luego de presentar toda la información solicitada podrán aplicar para el llamado hasta el lunes 17 de agosto.

Una vez enviada toda la información, un tribunal evaluará cada una de las convocatorias otorgando una puntuación determinada para cada uno de los postulantes. Este puntaje dependerá de lo relacionado con la formación y experiencia de la persona, avalados por la información presentada en Uruguay Concursa. Aquellos que consigan un puntaje mayor a 70 puntos serán convocados a las dos etapas restantes del proceso de selección.