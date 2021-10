Tras el intenso calor, llegan las lluvias y tormentas; sepa cuándo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El intenso calor de los últimos días ha sido tema central de las conversaciones, pero al parecer está por llegar a su fin. Así lo informó Néstor Santayana, jefe técnico de Pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

En nota con Radio Monte Carlo, dijo que el aumento de nubosidad y de humedad, que comenzarán este domingo, serán la característica del comienzo de la semana que viene.



Para lunes y martes, agregó, se esperan lluvias y tormentas. Y esto llevará a que las temperaturas se ubiquen por debajo de los 30 grados. Así será tanto en el sur del país, donde oscilarán entre 24° C y 27° C, como en el norte, donde irán de 27° C y 29° C.



Termómetro del Centro de Montevideo marcó una temperatura de 37°. Foto: Marcelo Bonjour