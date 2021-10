¿Récord de calor en octubre? Inumet evaluará si se superó el promedio de 30 y 60 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El calor intenso que se siente en todo el país es el tema de conversación del momento ya que las cifras registradas son más propias del verano que de la primavera, y mucho más frecuentes en enero que en octubre.

Ayer, varios departamentos alcanzaron o superaron los 35°C e incluso en Montevideo casi se llegó a los 40°C. Entonces, ¿se rompió un récord? Si bien el jefe de pronósticos del Instituto Uruguayo de Meoteorología (Inumet), Néstor Santayana, consideró que es posible, aún no se sabe con exactitud.



"La base de datos está en el Departamento de Climatología, que hacen ese tipo de estudios para saber si se batieron récords a fin de mes, porque obviamente siguen transcurriendo las altas temperaturas", explicó´a El País.



Por lo tanto, para poder saber si las de estas semanas han sido las temperaturas más altas respecto a las de octubre de hace 30 o 60 años, será necesario esperar a los datos que se presentarán en noviembre.

De todas maneras, se prevé que algunas estaciones meteorológicas sí hayan superado el promedio de temperaturas, como es el caso de la de Mercedes, Trinidad, Durazno, Florida, San José, Rocha y Melilla.

Inumet informó que a partir de este jueves comenzará un descenso gradual de las temperaturas y además publicó en su cuenta de Twitter las registradas ayer en diferentes ciudades del país:



36,6° C Florida, 36,6° Mercedes, 35,5° C Durazno, 35,5° C Paysandú, 35,3° C Young, 35,0° C San José, 34,7° C Salto, 34,6° C Artigas, 34,6° C Paso de los Toros, 34,5° C Lavalleja, 34,4° C Treinta y Tres, 34,4° C Trinidad, 34,2° C Melo, 34,1° C Colonia, 34,1° Tacuarembó, 33,7° C Rivera, 32,9° C Montevideo, 32,3° C Rocha, 31,9° C Carrasco (Canelones), 30,5° C Laguna del sauce y 28,1° C Punta del Este.



Santayana aclaró que, de todas maneras, no es posible hablar de una ola de calor. Esto es así ya que si bien las temperaturas máximas fueron elevadas no ocurrió lo mismo con las mínimas.



"Para ola de calor y frío, se consideran las extremas mínimas y máximas", explicó.