Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 7 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

476 salió tres veces

517 salió tres veces

023 salió dos veces

200 salió dos veces

265 salió dos veces

292 salió dos veces

417 salió dos veces

467 salió dos veces

488 salió dos veces

540 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

17 salió seis veces

84 salió seis veces

88 salió seis veces

08 salió cinco veces

23 salió cinco veces

36 salió cinco veces

18 salió cuatro veces

22 salió cuatro veces

37 salió cuatro veces

83 salió cuatro veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.

Quiniela y Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de Quiniela más repetidos, el 517 está asociado a la desgracia y el 467 representa la mordida, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 17 refiere al viaje, el 84 a la noticia y el 88 al experimento. Además, el 08 está vinculado al amigo, el 23 al repetido, el 36 al juguete, el 18 a la sal, el 22 a la ropa sucia, el 37 a la picazón y el 83 a la vela.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.