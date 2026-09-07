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Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 7 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada

Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado lunes 1º de agosto y sábado 5 de setiembre de 2026, según La Banca.

El País
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07/09/2026, 08:00
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Pizarra en un local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola y otros juegos de azar.
Pizarra en un local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola y otros juegos de azar.
Foto: Leonardo Mainé/El País.

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Sorteo del 5 de Oro del domingo 6 de setiembre de 2026: pozo con varios ganadores

Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada

  • 476 salió tres veces
  • 517 salió tres veces
  • 023 salió dos veces
  • 200 salió dos veces
  • 265 salió dos veces
  • 292 salió dos veces
  • 417 salió dos veces
  • 467 salió dos veces
  • 488 salió dos veces
  • 540 salió dos veces

Los números más repetidos de la Tómbola

  • 17 salió seis veces
  • 84 salió seis veces
  • 88 salió seis veces
  • 08 salió cinco veces
  • 23 salió cinco veces
  • 36 salió cinco veces
  • 18 salió cuatro veces
  • 22 salió cuatro veces
  • 37 salió cuatro veces
  • 83 salió cuatro veces

Qué significa cada número ganador, según los sueños

Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.

Recorrida por locales de apuestas en Montevideo donde se juega al 5 de Oro, Quiniela, Tómbola, Lotería y otros juegos de azar.
Quiniela y Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.

Entre los números de Quiniela más repetidos, el 517 está asociado a la desgracia y el 467 representa la mordida, según la lista de la DNLQ.

En la Tómbola, el 17 refiere al viaje, el 84 a la noticia y el 88 al experimento. Además, el 08 está vinculado al amigo, el 23 al repetido, el 36 al juguete, el 18 a la sal, el 22 a la ropa sucia, el 37 a la picazón y el 83 a la vela.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿Cómo se juegan el 5 de Oro, la Quiniela y La Tómbola? Mirá paso a paso cómo realizar apuestas en estos juegos

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