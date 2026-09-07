Guía para la Quiniela y Tómbola en la semana del lunes 7 de setiembre: los números más repetidos de la semana pasada
Estos son los números ganadores que más se repitieron en los sorteos de la Quiniela y Tómbola entre el pasado lunes 1º de agosto y sábado 5 de setiembre de 2026, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola de la semana pasada dejaron algunos números ganadores que aparecieron con mayor frecuencia que otros. A continuación, repasamos cuáles fueron los 10 números ganadores más repetidos de la Quiniela y los 10 de la Tómbola, teniendo en cuenta los resultados de las ediciones vespertina y nocturna de toda la semana que acaba de pasar, de acuerdo con la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Los números más repetidos de la Quiniela en la semana pasada
- 476 salió tres veces
- 517 salió tres veces
- 023 salió dos veces
- 200 salió dos veces
- 265 salió dos veces
- 292 salió dos veces
- 417 salió dos veces
- 467 salió dos veces
- 488 salió dos veces
- 540 salió dos veces
Los números más repetidos de la Tómbola
- 17 salió seis veces
- 84 salió seis veces
- 88 salió seis veces
- 08 salió cinco veces
- 23 salió cinco veces
- 36 salió cinco veces
- 18 salió cuatro veces
- 22 salió cuatro veces
- 37 salió cuatro veces
- 83 salió cuatro veces
Qué significa cada número ganador, según los sueños
Jugar a la Quiniela y la Tómbola es una gran tradición dentro de la cultura uruguaya, y la superstición es parte de esa actividad. Es por ello que existe una serie de números que sirven como guía para saber a cuáles apostar en estos juegos de azar en base a un sueño que se haya podido tener recientemente.
La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) ofrece una lista completa con todos los números y los significados de los sueños que ayudan a despejar dudas sobre a qué números jugar.
Entre los números de Quiniela más repetidos, el 517 está asociado a la desgracia y el 467 representa la mordida, según la lista de la DNLQ.
En la Tómbola, el 17 refiere al viaje, el 84 a la noticia y el 88 al experimento. Además, el 08 está vinculado al amigo, el 23 al repetido, el 36 al juguete, el 18 a la sal, el 22 a la ropa sucia, el 37 a la picazón y el 83 a la vela.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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