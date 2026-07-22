Gobierno de Canelones decretó duelo por muerte de la presidenta de la Junta Departamental, Nathali Muniz
Las autoridades canarias se expresaron tras el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental el pasado martes 21 de julio.
El Gobierno de Canelones decretó duelo sin cese de funciones y con banderas a media asta en todas sus oficinas municipales y departamentales tras el repentino fallecimiento de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental el pasado martes 21 de julio.
⚫️Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, edila Nathali Muniz. pic.twitter.com/8bPngEZKjJ— Junta Canelones (@JuntaCanelones) July 21, 2026
Además, la comuna informó que el velatorio se realizará en la Empresa Santa Rosa, de la localidad de San Ramón, este miércoles 22 de julio de 08:00 a 13:00 horas. Mientras que el sepelio comenzará a la hora 13:00 en el Cementerio de San Ramón, según informó la propia Junta Departamental de Canelones en su sitio web oficial.
Muniz inició sus tareas como edila en noviembre del año 2020; resultando nuevamente electa para la actual legislatura 2025 - 2030 asumiendo la presidencia de la Junta el pasado 10 de julio.
▪️Ante el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental de Canelones Nathali Muniz pic.twitter.com/O4dOnlcLqC— Gobierno de Canelones (@IdCanelones) July 21, 2026
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