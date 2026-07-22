Gobierno de Canelones decretó duelo por muerte de la presidenta de la Junta Departamental, Nathali Muniz

El Gobierno de Canelones decretó duelo sin cese de funciones y con banderas a media asta en todas sus oficinas municipales y departamentales tras el repentino fallecimiento de Nathali Muniz, presidenta de la Junta Departamental el pasado martes 21 de julio.

⚫️Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de la presidenta de la Junta Departamental de Canelones, edila Nathali Muniz. pic.twitter.com/8bPngEZKjJ — Junta Canelones (@JuntaCanelones) July 21, 2026

Además, la comuna informó que el velatorio se realizará en la Empresa Santa Rosa, de la localidad de San Ramón, este miércoles 22 de julio de 08:00 a 13:00 horas. Mientras que el sepelio comenzará a la hora 13:00 en el Cementerio de San Ramón, según informó la propia Junta Departamental de Canelones en su sitio web oficial.

Muniz inició sus tareas como edila en noviembre del año 2020; resultando nuevamente electa para la actual legislatura 2025 - 2030 asumiendo la presidencia de la Junta el pasado 10 de julio.