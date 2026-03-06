Gobierno autorizó cobro de entradas para visitar faros en Uruguay: cuánto costará y qué lugares incluye

El Poder Ejecutivo autorizó al Comando General de la Armada Nacional a cobrar un ticket para las visitas turísticas a distintos faros del país, una medida que busca regular una actividad que hasta ahora no tenía parámetros de precio definidos. El decreto establece además el valor de la entrada y el destino específico de los fondos que se recauden, que serán utilizados para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de señalización marítima.

La resolución, publicada por Presidencia, se basa en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 18.834, que habilita a la Unidad Ejecutora 018 “Comando General de la Armada” a cobrar un ticket por concepto de visita a los faros dependientes del Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada.

Entre los incluidos se encuentran los faros de Cabo Polonio, Punta del Este, Cerro de Montevideo y Colonia del Sacramento, además de otros ubicados en distintos puntos de la costa y en islas del Río de la Plata y el océano Atlántico.

El decreto fija el precio del ticket en un monto equivalente a 8 Unidades Indexadas, casi 52 pesos, por persona y por visita. El valor se actualizará cada año tomando como referencia la cotización de la Unidad Indexada al 1º de enero.

El Faro de Punta del este. Foto: Ricardo Figueredo.

La normativa también prevé excepciones. Los centros e institutos de estudios podrán solicitar la exoneración del pago mediante una gestión previa ante el Comando General de la Armada, lo que apunta a facilitar las visitas educativas y académicas a estos sitios históricos.

Según establece el decreto, los ingresos generados por la venta de tickets tendrán afectación específica: deberán depositarse en la Cuenta Única Nacional y serán destinados exclusivamente a cubrir gastos de funcionamiento e inversiones del Servicio de Iluminación y Balizamiento de la Armada Nacional, encargado del mantenimiento de los faros y de otras señales marítimas del país.

La medida busca, además, contribuir a la preservación de estas estructuras, muchas de las cuales fueron declaradas Monumento Histórico en 1976, y que hoy forman parte del patrimonio costero y turístico del Uruguay.