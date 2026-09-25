Fuerza Aérea realizará maniobras con helicópteros frente al Hospital Militar este domingo 27 de setiembre

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizará este domingo 27 de setiembre, entre las 10:00 y las 13:30 horas, un entrenamiento con helicópteros del Escuadrón Aéreo N.º 5 (Helicópteros) en el helipuerto del Hospital Militar, ubicado sobre la Av. Centenario y Prof. Dr. Pablo Purriel.

Según detalló la FAU, durante el desarrollo de las prácticas, los vecinos de Parque Batlle y zonas aledañas notarán ruidos propios de la operación de helicópteros. A su vez, se registrarán cortes de calles parciales y desvíos puntuales de tránsito.

Recomendaciones a la población

Por motivos de seguridad, las autoridades del Ministerio de Defensa e instituciones participantes emitieron un llamado de prevención para quienes circulen por la zona. Solicitaron expresamente a los conductores evitar estacionar vehículos en las inmediaciones de Av. Centenario y Prof. Dr. Pablo Purriel durante la mañana del domingo, permitiendo así el correcto movimiento de las unidades de emergencia y el personal en tierra.

Hospital Militar en Montevideo Archivo El País

Asimismo, se exhorta a peatones y automovilistas a respetar la señalización dispuesta para el operativo y acatar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

La actividad se llevará a cabo en conjunto entre las fuerzas armadas, las autoridades del Hospital Militar, la Intendencia de Montevideo y diversos organismos vinculados a la atención de emergencias.

El propósito principal de las maniobras es mantener altamente preparadas a las tripulaciones de helicópteros y ajustar los protocolos de coordinación interinstitucional para mejorar los tiempos de respuesta en situaciones complejas que requieran traslados sanitarios urgentes o evacuaciones aeromédicas.