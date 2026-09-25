Fuerza Aérea realizará maniobras con helicópteros frente al Hospital Militar este domingo 27 de setiembre
Desde la FAU informaron que los vecinos de Parque Batlle notarán ruidos propios de la operación de helicópteros. A su vez, se registrarán cortes de calles parciales y desvíos puntuales de tránsito.
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) realizará este domingo 27 de setiembre, entre las 10:00 y las 13:30 horas, un entrenamiento con helicópteros del Escuadrón Aéreo N.º 5 (Helicópteros) en el helipuerto del Hospital Militar, ubicado sobre la Av. Centenario y Prof. Dr. Pablo Purriel.
Según detalló la FAU, durante el desarrollo de las prácticas, los vecinos de Parque Batlle y zonas aledañas notarán ruidos propios de la operación de helicópteros. A su vez, se registrarán cortes de calles parciales y desvíos puntuales de tránsito.
Recomendaciones a la población
Por motivos de seguridad, las autoridades del Ministerio de Defensa e instituciones participantes emitieron un llamado de prevención para quienes circulen por la zona. Solicitaron expresamente a los conductores evitar estacionar vehículos en las inmediaciones de Av. Centenario y Prof. Dr. Pablo Purriel durante la mañana del domingo, permitiendo así el correcto movimiento de las unidades de emergencia y el personal en tierra.
Asimismo, se exhorta a peatones y automovilistas a respetar la señalización dispuesta para el operativo y acatar estrictamente las indicaciones del personal desplegado en el lugar.
La actividad se llevará a cabo en conjunto entre las fuerzas armadas, las autoridades del Hospital Militar, la Intendencia de Montevideo y diversos organismos vinculados a la atención de emergencias.
El propósito principal de las maniobras es mantener altamente preparadas a las tripulaciones de helicópteros y ajustar los protocolos de coordinación interinstitucional para mejorar los tiempos de respuesta en situaciones complejas que requieran traslados sanitarios urgentes o evacuaciones aeromédicas.
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