Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 8 de mayo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 8 de mayo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 8 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 183
2. 072
3. 876
4. 339
5. 796
6. 602
7. 829
8. 556
9. 155
10. 270
11. 677
12. 753
13. 199
14. 896
15. 009
16. 806
17. 429
18. 006
19. 662
20. 790
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 03
• 06
• 09
• 29
• 35
• 39
• 53
• 55
• 56
• 62
• 70
• 72
• 76
• 77
• 80
• 83
• 90
• 96
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 526
2. 580
3. 190
4. 190
5. 872
6. 319
7. 364
8. 242
9. 798
10. 365
11. 626
12. 993
13. 305
14. 007
15. 274
16. 159
17. 268
18. 284
19. 890
20. 981
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 07
• 10
• 19
• 26
• 42
• 59
• 64
• 65
• 68
• 69
• 72
• 74
• 80
• 81
• 84
• 90
• 93
• 98
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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