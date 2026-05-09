Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 8 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 8 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 183

2. 072

3. 876

4. 339

5. 796

6. 602

7. 829

8. 556

9. 155

10. 270

11. 677

12. 753

13. 199

14. 896

15. 009

16. 806

17. 429

18. 006

19. 662

20. 790



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 03

• 06

• 09

• 29

• 35

• 39

• 53

• 55

• 56

• 62

• 70

• 72

• 76

• 77

• 80

• 83

• 90

• 96

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 526

2. 580

3. 190

4. 190

5. 872

6. 319

7. 364

8. 242

9. 798

10. 365

11. 626

12. 993

13. 305

14. 007

15. 274

16. 159

17. 268

18. 284

19. 890

20. 981

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 07

• 10

• 19

• 26

• 42

• 59

• 64

• 65

• 68

• 69

• 72

• 74

• 80

• 81

• 84

• 90

• 93

• 98

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.