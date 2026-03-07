Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 6 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 6 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 417

2. 999

3. 477

4. 842

5. 499

6. 065

7. 258

8. 725

9. 316

10. 072

11. 650

12. 255

13. 759

14. 471

15. 773

16. 700

17. 343

18. 381

19. 643

20. 681



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 08

• 16

• 17

• 25

• 34

• 42

• 43

• 50

• 55

• 58

• 59

• 65

• 69

• 71

• 72

• 73

• 77

• 81

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 581

2. 885

3. 025

4. 997

5. 485

6. 796

7. 540

8. 167

9. 194

10. 341

11. 638

12. 587

13. 725

14. 568

15. 886

16. 561

17. 347

18. 868

19. 999

20. 880

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 25

• 36

• 38

• 40

• 41

• 47

• 51

• 60

• 61

• 67

• 68

• 80

• 81

• 85

• 86

• 87

• 94

• 96

• 97

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.