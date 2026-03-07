Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 6 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 6 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 6 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 417
2. 999
3. 477
4. 842
5. 499
6. 065
7. 258
8. 725
9. 316
10. 072
11. 650
12. 255
13. 759
14. 471
15. 773
16. 700
17. 343
18. 381
19. 643
20. 681
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 08
• 16
• 17
• 25
• 34
• 42
• 43
• 50
• 55
• 58
• 59
• 65
• 69
• 71
• 72
• 73
• 77
• 81
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 581
2. 885
3. 025
4. 997
5. 485
6. 796
7. 540
8. 167
9. 194
10. 341
11. 638
12. 587
13. 725
14. 568
15. 886
16. 561
17. 347
18. 868
19. 999
20. 880
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 25
• 36
• 38
• 40
• 41
• 47
• 51
• 60
• 61
• 67
• 68
• 80
• 81
• 85
• 86
• 87
• 94
• 96
• 97
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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