Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 3 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 3 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 187

2. 864

3. 927

4. 630

5. 179

6. 378

7. 144

8. 357

9. 569

10. 295

11. 443

12. 761

13. 692

14. 324

15. 593

16. 509

17. 678

18. 392

19. 577

20. 170



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 09

• 12

• 15

• 24

• 27

• 30

• 43

• 44

• 57

• 61

• 64

• 69

• 70

• 77

• 78

• 79

• 87

• 92

• 93

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 164

2. 740

3. 566

4. 844

5. 512

6. 008

7. 634

8. 842

9. 227

10. 723

11. 649

12. 164

13. 077

14. 160

15. 215

16. 473

17. 671

18. 101

19. 754

20. 457

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 08

• 12

• 15

• 23

• 27

• 33

• 34

• 40

• 42

• 44

• 49

• 54

• 57

• 60

• 64

• 66

• 71

• 73

• 77



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.