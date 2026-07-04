Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 3 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 3 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 3 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 187
2. 864
3. 927
4. 630
5. 179
6. 378
7. 144
8. 357
9. 569
10. 295
11. 443
12. 761
13. 692
14. 324
15. 593
16. 509
17. 678
18. 392
19. 577
20. 170
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 09
• 12
• 15
• 24
• 27
• 30
• 43
• 44
• 57
• 61
• 64
• 69
• 70
• 77
• 78
• 79
• 87
• 92
• 93
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 164
2. 740
3. 566
4. 844
5. 512
6. 008
7. 634
8. 842
9. 227
10. 723
11. 649
12. 164
13. 077
14. 160
15. 215
16. 473
17. 671
18. 101
19. 754
20. 457
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 08
• 12
• 15
• 23
• 27
• 33
• 34
• 40
• 42
• 44
• 49
• 54
• 57
• 60
• 64
• 66
• 71
• 73
• 77
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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