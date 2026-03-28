Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 27 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 27 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 261

2. 532

3. 182

4. 753

5. 348

6. 788

7. 946

8. 289

9. 209

10. 060

11. 001

12. 227

13. 926

14. 314

15. 607

16. 991

17. 859

18. 514

19. 490

20. 490



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 07

• 09

• 14

• 26

• 27

• 28

• 32

• 46

• 48

• 53

• 59

• 60

• 61

• 79

• 82

• 88

• 89

• 90

• 91



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 149

2. 552

3. 481

4. 781

5. 691

6. 506

7. 807

8. 022

9. 355

10. 088

11. 334

12. 711

13. 405

14. 254

15. 423

16. 841

17. 617

18. 162

19. 906

20. 980

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 06

• 07

• 11

• 17

• 22

• 23

• 34

• 38

• 41

• 44

• 49

• 52

• 54

• 55

• 62

• 80

• 81

• 88

• 91



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.