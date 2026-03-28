Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 27 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 27 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 27 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 261
2. 532
3. 182
4. 753
5. 348
6. 788
7. 946
8. 289
9. 209
10. 060
11. 001
12. 227
13. 926
14. 314
15. 607
16. 991
17. 859
18. 514
19. 490
20. 490
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 07
• 09
• 14
• 26
• 27
• 28
• 32
• 46
• 48
• 53
• 59
• 60
• 61
• 79
• 82
• 88
• 89
• 90
• 91
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 149
2. 552
3. 481
4. 781
5. 691
6. 506
7. 807
8. 022
9. 355
10. 088
11. 334
12. 711
13. 405
14. 254
15. 423
16. 841
17. 617
18. 162
19. 906
20. 980
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 06
• 07
• 11
• 17
• 22
• 23
• 34
• 38
• 41
• 44
• 49
• 52
• 54
• 55
• 62
• 80
• 81
• 88
• 91
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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