Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 27 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 27 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 27 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 859
2. 720
3. 421
4. 254
5. 839
6. 493
7. 745
8. 842
9. 691
10. 046
11. 669
12. 658
13. 105
14. 224
15. 308
16. 608
17. 720
18. 279
19. 535
20. 976
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 08
• 11
• 20
• 21
• 24
• 35
• 39
• 42
• 45
• 46
• 54
• 58
• 59
• 69
• 76
• 77
• 79
• 91
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 870
2. 669
3. 344
4. 125
5. 399
6. 646
7. 703
8. 082
9. 736
10. 545
11. 906
12. 250
13. 183
14. 210
15. 574
16. 504
17. 102
18. 216
19. 922
20. 426
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 03
• 04
• 06
• 10
• 16
• 22
• 25
• 26
• 36
• 44
• 45
• 46
• 50
• 69
• 70
• 74
• 82
• 83
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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