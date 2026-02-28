Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 27 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 27 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 859

2. 720

3. 421

4. 254

5. 839

6. 493

7. 745

8. 842

9. 691

10. 046

11. 669

12. 658

13. 105

14. 224

15. 308

16. 608

17. 720

18. 279

19. 535

20. 976



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 08

• 11

• 20

• 21

• 24

• 35

• 39

• 42

• 45

• 46

• 54

• 58

• 59

• 69

• 76

• 77

• 79

• 91

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 870

2. 669

3. 344

4. 125

5. 399

6. 646

7. 703

8. 082

9. 736

10. 545

11. 906

12. 250

13. 183

14. 210

15. 574

16. 504

17. 102

18. 216

19. 922

20. 426

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 03

• 04

• 06

• 10

• 16

• 22

• 25

• 26

• 36

• 44

• 45

• 46

• 50

• 69

• 70

• 74

• 82

• 83

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.