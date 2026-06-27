Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 26 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 26 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 014

2. 737

3. 065

4. 342

5. 010

6. 786

7. 167

8. 826

9. 389

10. 395

11. 524

12. 067

13. 500

14. 169

15. 206

16. 377

17. 804

18. 909

19. 420

20. 567



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 00

• 04

• 06

• 09

• 10

• 14

• 20

• 24

• 26

• 32

• 37

• 42

• 65

• 67

• 69

• 77

• 86

• 89

• 95

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 416

2. 364

3. 173

4. 042

5. 626

6. 543

7. 372

8. 021

9. 698

10. 788

11. 397

12. 836

13. 471

14. 346

15. 711

16. 637

17. 119

18. 642

19. 258

20. 183

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 11

• 16

• 19

• 21

• 26

• 36

• 37

• 42

• 43

• 46

• 58

• 64

• 71

• 72

• 73

• 77

• 83

• 88

• 97

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.