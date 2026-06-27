Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 26 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 26 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 26 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 014
2. 737
3. 065
4. 342
5. 010
6. 786
7. 167
8. 826
9. 389
10. 395
11. 524
12. 067
13. 500
14. 169
15. 206
16. 377
17. 804
18. 909
19. 420
20. 567
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 00
• 04
• 06
• 09
• 10
• 14
• 20
• 24
• 26
• 32
• 37
• 42
• 65
• 67
• 69
• 77
• 86
• 89
• 95
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 416
2. 364
3. 173
4. 042
5. 626
6. 543
7. 372
8. 021
9. 698
10. 788
11. 397
12. 836
13. 471
14. 346
15. 711
16. 637
17. 119
18. 642
19. 258
20. 183
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 11
• 16
• 19
• 21
• 26
• 36
• 37
• 42
• 43
• 46
• 58
• 64
• 71
• 72
• 73
• 77
• 83
• 88
• 97
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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