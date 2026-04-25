Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 24 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 24 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 354

2. 747

3. 692

4. 323

5. 526

6. 876

7. 329

8. 346

9. 560

10. 802

11. 645

12. 903

13. 972

14. 060

15. 924

16. 958

17. 413

18. 167

19. 123

20. 128



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 03

• 13

• 23

• 24

• 26

• 28

• 29

• 31

• 45

• 46

• 47

• 54

• 58

• 60

• 67

• 69

• 72

• 76

• 92



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 142

2. 969

3. 436

4. 184

5. 315

6. 855

7. 040

8. 520

9. 674

10. 438

11. 894

12. 232

13. 405

14. 028

15. 199

16. 454

17. 140

18. 810

19. 048

20. 296

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 10

• 15

• 20

• 28

• 32

• 36

• 38

• 40

• 42

• 48

• 54

• 55

• 69

• 74

• 79

• 84

• 94

• 96

• 99



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.