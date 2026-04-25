Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 24 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 24 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 24 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 354
2. 747
3. 692
4. 323
5. 526
6. 876
7. 329
8. 346
9. 560
10. 802
11. 645
12. 903
13. 972
14. 060
15. 924
16. 958
17. 413
18. 167
19. 123
20. 128
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 03
• 13
• 23
• 24
• 26
• 28
• 29
• 31
• 45
• 46
• 47
• 54
• 58
• 60
• 67
• 69
• 72
• 76
• 92
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 142
2. 969
3. 436
4. 184
5. 315
6. 855
7. 040
8. 520
9. 674
10. 438
11. 894
12. 232
13. 405
14. 028
15. 199
16. 454
17. 140
18. 810
19. 048
20. 296
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 10
• 15
• 20
• 28
• 32
• 36
• 38
• 40
• 42
• 48
• 54
• 55
• 69
• 74
• 79
• 84
• 94
• 96
• 99
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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