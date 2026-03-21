Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 20 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 20 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 20 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 459
2. 209
3. 561
4. 016
5. 473
6. 855
7. 996
8. 390
9. 855
10. 272
11. 040
12. 718
13. 081
14. 374
15. 693
16. 860
17. 137
18. 204
19. 159
20. 646
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 04
• 09
• 11
• 16
• 18
• 37
• 40
• 46
• 55
• 59
• 60
• 61
• 72
• 73
• 74
• 81
• 85
• 90
• 93
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 723
2. 322
3. 020
4. 876
5. 147
6. 852
7. 881
8. 604
9. 316
10. 029
11. 161
12. 375
13. 093
14. 990
15. 231
16. 206
17. 716
18. 671
19. 822
20. 415
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 04
• 06
• 15
• 16
• 20
• 22
• 23
• 29
• 31
• 47
• 52
• 53
• 61
• 63
• 71
• 75
• 76
• 81
• 90
• 93
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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