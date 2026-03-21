Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 20 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 20 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 459

2. 209

3. 561

4. 016

5. 473

6. 855

7. 996

8. 390

9. 855

10. 272

11. 040

12. 718

13. 081

14. 374

15. 693

16. 860

17. 137

18. 204

19. 159

20. 646



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 04

• 09

• 11

• 16

• 18

• 37

• 40

• 46

• 55

• 59

• 60

• 61

• 72

• 73

• 74

• 81

• 85

• 90

• 93

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 723

2. 322

3. 020

4. 876

5. 147

6. 852

7. 881

8. 604

9. 316

10. 029

11. 161

12. 375

13. 093

14. 990

15. 231

16. 206

17. 716

18. 671

19. 822

20. 415

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 04

• 06

• 15

• 16

• 20

• 22

• 23

• 29

• 31

• 47

• 52

• 53

• 61

• 63

• 71

• 75

• 76

• 81

• 90

• 93



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.