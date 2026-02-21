Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 20 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 20 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 847

2. 609

3. 049

4. 602

5. 357

6. 623

7. 249

8. 402

9. 194

10. 949

11. 007

12. 019

13. 733

14. 797

15. 782

16. 319

17. 298

18. 442

19. 646

20. 826



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 07

• 09

• 19

• 23

• 26

• 33

• 42

• 46

• 47

• 49

• 57

• 63

• 82

• 83

• 91

• 92

• 94

• 97

• 98



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 723

2. 774

3. 964

4. 716

5. 832

6. 443

7. 296

8. 511

9. 459

10. 641

11. 356

12. 228

13. 794

14. 002

15. 312

16. 945

17. 742

18. 857

19. 281

20. 128

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 11

• 12

• 16

• 23

• 28

• 32

• 41

• 42

• 43

• 45

• 53

• 56

• 57

• 59

• 64

• 74

• 81

• 94

• 96



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.