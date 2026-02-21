Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 20 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 20 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 20 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 847
2. 609
3. 049
4. 602
5. 357
6. 623
7. 249
8. 402
9. 194
10. 949
11. 007
12. 019
13. 733
14. 797
15. 782
16. 319
17. 298
18. 442
19. 646
20. 826
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 07
• 09
• 19
• 23
• 26
• 33
• 42
• 46
• 47
• 49
• 57
• 63
• 82
• 83
• 91
• 92
• 94
• 97
• 98
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 723
2. 774
3. 964
4. 716
5. 832
6. 443
7. 296
8. 511
9. 459
10. 641
11. 356
12. 228
13. 794
14. 002
15. 312
16. 945
17. 742
18. 857
19. 281
20. 128
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 02
• 11
• 12
• 16
• 23
• 28
• 32
• 41
• 42
• 43
• 45
• 53
• 56
• 57
• 59
• 64
• 74
• 81
• 94
• 96
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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