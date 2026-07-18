Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 17 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 17 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 17 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 167
2. 882
3. 978
4. 444
5. 174
6. 335
7. 665
8. 954
9. 915
10. 473
11. 519
12. 423
13. 488
14. 362
15. 086
16. 752
17. 640
18. 639
19. 278
20. 947
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 13
• 15
• 19
• 23
• 35
• 39
• 40
• 44
• 47
• 52
• 54
• 62
• 65
• 67
• 73
• 74
• 78
• 82
• 86
• 88
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 150
2. 669
3. 072
4. 528
5. 040
6. 336
7. 381
8. 981
9. 009
10. 555
11. 926
12. 149
13. 438
14. 027
15. 203
16. 723
17. 183
18. 829
19. 014
20. 479
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 09
• 14
• 23
• 26
• 27
• 28
• 29
• 36
• 38
• 40
• 47
• 49
• 50
• 55
• 69
• 72
• 79
• 81
• 83
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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