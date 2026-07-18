Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 17 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 17 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 167

2. 882

3. 978

4. 444

5. 174

6. 335

7. 665

8. 954

9. 915

10. 473

11. 519

12. 423

13. 488

14. 362

15. 086

16. 752

17. 640

18. 639

19. 278

20. 947



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 13

• 15

• 19

• 23

• 35

• 39

• 40

• 44

• 47

• 52

• 54

• 62

• 65

• 67

• 73

• 74

• 78

• 82

• 86

• 88



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 150

2. 669

3. 072

4. 528

5. 040

6. 336

7. 381

8. 981

9. 009

10. 555

11. 926

12. 149

13. 438

14. 027

15. 203

16. 723

17. 183

18. 829

19. 014

20. 479

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 09

• 14

• 23

• 26

• 27

• 28

• 29

• 36

• 38

• 40

• 47

• 49

• 50

• 55

• 69

• 72

• 79

• 81

• 83



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.