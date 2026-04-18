Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 17 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 17 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 595

2. 940

3. 273

4. 928

5. 569

6. 792

7. 705

8. 828

9. 015

10. 509

11. 601

12. 825

13. 440

14. 302

15. 289

16. 802

17. 628

18. 404

19. 092

20. 175



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 04

• 05

• 09

• 15

• 25

• 28

• 39

• 40

• 46

• 56

• 58

• 69

• 73

• 75

• 89

• 91

• 92

• 95



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 092

2. 493

3. 551

4. 649

5. 083

6. 141

7. 048

8. 264

9. 369

10. 197

11. 112

12. 282

13. 475

14. 881

15. 126

16. 276

17. 161

18. 258

19. 522

20. 658

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 12

• 20

• 22

• 26

• 41

• 48

• 49

• 51

• 58

• 61

• 64

• 69

• 75

• 76

• 81

• 82

• 83

• 92

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.