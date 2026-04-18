Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 17 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 17 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 17 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 595
2. 940
3. 273
4. 928
5. 569
6. 792
7. 705
8. 828
9. 015
10. 509
11. 601
12. 825
13. 440
14. 302
15. 289
16. 802
17. 628
18. 404
19. 092
20. 175
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 04
• 05
• 09
• 15
• 25
• 28
• 39
• 40
• 46
• 56
• 58
• 69
• 73
• 75
• 89
• 91
• 92
• 95
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 092
2. 493
3. 551
4. 649
5. 083
6. 141
7. 048
8. 264
9. 369
10. 197
11. 112
12. 282
13. 475
14. 881
15. 126
16. 276
17. 161
18. 258
19. 522
20. 658
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 12
• 20
• 22
• 26
• 41
• 48
• 49
• 51
• 58
• 61
• 64
• 69
• 75
• 76
• 81
• 82
• 83
• 92
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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