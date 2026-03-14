Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 13 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 13 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 13 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 613
2. 008
3. 486
4. 758
5. 831
6. 994
7. 301
8. 120
9. 988
10. 906
11. 160
12. 831
13. 485
14. 469
15. 970
16. 835
17. 808
18. 727
19. 102
20. 048
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 02
• 06
• 08
• 13
• 20
• 27
• 31
• 35
• 43
• 48
• 58
• 60
• 69
• 70
• 85
• 86
• 88
• 94
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 723
2. 913
3. 430
4. 691
5. 213
6. 285
7. 155
8. 475
9. 485
10. 452
11. 538
12. 505
13. 982
14. 398
15. 584
16. 500
17. 173
18. 188
19. 266
20. 661
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 01
• 05
• 13
• 23
• 30
• 38
• 52
• 55
• 61
• 66
• 73
• 75
• 81
• 82
• 84
• 85
• 88
• 91
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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