Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 13 de marzo de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 13 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 613

2. 008

3. 486

4. 758

5. 831

6. 994

7. 301

8. 120

9. 988

10. 906

11. 160

12. 831

13. 485

14. 469

15. 970

16. 835

17. 808

18. 727

19. 102

20. 048



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 02

• 06

• 08

• 13

• 20

• 27

• 31

• 35

• 43

• 48

• 58

• 60

• 69

• 70

• 85

• 86

• 88

• 94

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 723

2. 913

3. 430

4. 691

5. 213

6. 285

7. 155

8. 475

9. 485

10. 452

11. 538

12. 505

13. 982

14. 398

15. 584

16. 500

17. 173

18. 188

19. 266

20. 661

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 01

• 05

• 13

• 23

• 30

• 38

• 52

• 55

• 61

• 66

• 73

• 75

• 81

• 82

• 84

• 85

• 88

• 91

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.