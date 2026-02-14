Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 13 de febrero de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 13 de febrero de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Redacción El País
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 13 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 153
2. 697
3. 065
4. 459
5. 949
6. 305
7. 844
8. 743
9. 294
10. 974
11. 226
12. 722
13. 866
14. 812
15. 707
16. 371
17. 366
18. 231
19. 476
20. 735
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 05
• 07
• 12
• 22
• 26
• 31
• 35
• 43
• 44
• 49
• 51
• 53
• 59
• 65
• 66
• 71
• 74
• 76
• 94
• 97
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 651
2. 965
3. 204
4. 143
5. 419
6. 425
7. 211
8. 468
9. 601
10. 733
11. 688
12. 061
13. 928
14. 920
15. 882
16. 978
17. 281
18. 401
19. 492
20. 381
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 01
• 02
• 04
• 11
• 19
• 20
• 25
• 28
• 33
• 43
• 51
• 60
• 61
• 65
• 68
• 78
• 81
• 82
• 88
• 92
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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