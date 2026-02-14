Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 13 de febrero de 2026

Redacción El País

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 13 de febrero de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 153

2. 697

3. 065

4. 459

5. 949

6. 305

7. 844

8. 743

9. 294

10. 974

11. 226

12. 722

13. 866

14. 812

15. 707

16. 371

17. 366

18. 231

19. 476

20. 735



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 05

• 07

• 12

• 22

• 26

• 31

• 35

• 43

• 44

• 49

• 51

• 53

• 59

• 65

• 66

• 71

• 74

• 76

• 94

• 97



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 651

2. 965

3. 204

4. 143

5. 419

6. 425

7. 211

8. 468

9. 601

10. 733

11. 688

12. 061

13. 928

14. 920

15. 882

16. 978

17. 281

18. 401

19. 492

20. 381

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 01

• 02

• 04

• 11

• 19

• 20

• 25

• 28

• 33

• 43

• 51

• 60

• 61

• 65

• 68

• 78

• 81

• 82

• 88

• 92



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.