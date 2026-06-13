Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 12 de junio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 12 de junio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 12 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 265
2. 641
3. 837
4. 633
5. 482
6. 784
7. 734
8. 864
9. 573
10. 866
11. 202
12. 305
13. 589
14. 094
15. 929
16. 951
17. 276
18. 519
19. 466
20. 207
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 05
• 07
• 19
• 29
• 33
• 34
• 37
• 41
• 51
• 64
• 65
• 66
• 68
• 73
• 76
• 82
• 84
• 89
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 326
2. 980
3. 477
4. 563
5. 711
6. 805
7. 350
8. 486
9. 873
10. 653
11. 326
12. 864
13. 678
14. 387
15. 082
16. 488
17. 347
18. 828
19. 967
20. 331
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 11
• 26
• 28
• 31
• 35
• 47
• 50
• 53
• 63
• 64
• 67
• 73
• 77
• 78
• 80
• 82
• 86
• 87
• 88
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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