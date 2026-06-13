Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 12 de junio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 12 de junio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 265

2. 641

3. 837

4. 633

5. 482

6. 784

7. 734

8. 864

9. 573

10. 866

11. 202

12. 305

13. 589

14. 094

15. 929

16. 951

17. 276

18. 519

19. 466

20. 207



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 05

• 07

• 19

• 29

• 33

• 34

• 37

• 41

• 51

• 64

• 65

• 66

• 68

• 73

• 76

• 82

• 84

• 89

• 94



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 326

2. 980

3. 477

4. 563

5. 711

6. 805

7. 350

8. 486

9. 873

10. 653

11. 326

12. 864

13. 678

14. 387

15. 082

16. 488

17. 347

18. 828

19. 967

20. 331

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 11

• 26

• 28

• 31

• 35

• 47

• 50

• 53

• 63

• 64

• 67

• 73

• 77

• 78

• 80

• 82

• 86

• 87

• 88



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.