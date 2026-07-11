Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 10 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 10 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 702

2. 997

3. 612

4. 772

5. 086

6. 711

7. 099

8. 985

9. 860

10. 041

11. 970

12. 604

13. 671

14. 216

15. 731

16. 670

17. 477

18. 845

19. 936

20. 859



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 04

• 11

• 12

• 16

• 24

• 31

• 36

• 41

• 45

• 59

• 60

• 70

• 71

• 72

• 77

• 85

• 86

• 97

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 352

2. 157

3. 762

4. 475

5. 897

6. 966

7. 828

8. 122

9. 093

10. 516

11. 410

12. 272

13. 790

14. 869

15. 837

16. 053

17. 344

18. 931

19. 173

20. 807

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 07

• 10

• 16

• 22

• 28

• 31

• 37

• 44

• 52

• 53

• 57

• 62

• 66

• 69

• 72

• 73

• 75

• 90

• 93

• 97



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.