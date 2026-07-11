Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer viernes 10 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este viernes 10 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el viernes 10 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 702
2. 997
3. 612
4. 772
5. 086
6. 711
7. 099
8. 985
9. 860
10. 041
11. 970
12. 604
13. 671
14. 216
15. 731
16. 670
17. 477
18. 845
19. 936
20. 859
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 04
• 11
• 12
• 16
• 24
• 31
• 36
• 41
• 45
• 59
• 60
• 70
• 71
• 72
• 77
• 85
• 86
• 97
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 352
2. 157
3. 762
4. 475
5. 897
6. 966
7. 828
8. 122
9. 093
10. 516
11. 410
12. 272
13. 790
14. 869
15. 837
16. 053
17. 344
18. 931
19. 173
20. 807
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 07
• 10
• 16
• 22
• 28
• 31
• 37
• 44
• 52
• 53
• 57
• 62
• 66
• 69
• 72
• 73
• 75
• 90
• 93
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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