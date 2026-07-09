Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 8 de julio de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 8 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 653

2. 963

3. 896

4. 402

5. 334

6. 753

7. 183

8. 583

9. 948

10. 922

11. 269

12. 760

13. 929

14. 960

15. 012

16. 983

17. 216

18. 215

19. 886

20. 245



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 12

• 15

• 16

• 22

• 29

• 34

• 45

• 48

• 49

• 50

• 52

• 53

• 60

• 63

• 69

• 83

• 86

• 90

• 96



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 575

2. 323

3. 490

4. 917

5. 415

6. 564

7. 823

8. 282

9. 543

10. 409

11. 888

12. 821

13. 172

14. 226

15. 649

16. 071

17. 682

18. 974

19. 860

20. 164

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 09

• 15

• 17

• 21

• 23

• 25

• 26

• 43

• 46

• 49

• 60

• 64

• 71

• 72

• 74

• 75

• 82

• 86

• 88

• 90



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.