Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 8 de julio de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 8 de julio de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 8 de julio de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 653
2. 963
3. 896
4. 402
5. 334
6. 753
7. 183
8. 583
9. 948
10. 922
11. 269
12. 760
13. 929
14. 960
15. 012
16. 983
17. 216
18. 215
19. 886
20. 245
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 12
• 15
• 16
• 22
• 29
• 34
• 45
• 48
• 49
• 50
• 52
• 53
• 60
• 63
• 69
• 83
• 86
• 90
• 96
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 575
2. 323
3. 490
4. 917
5. 415
6. 564
7. 823
8. 282
9. 543
10. 409
11. 888
12. 821
13. 172
14. 226
15. 649
16. 071
17. 682
18. 974
19. 860
20. 164
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 09
• 15
• 17
• 21
• 23
• 25
• 26
• 43
• 46
• 49
• 60
• 64
• 71
• 72
• 74
• 75
• 82
• 86
• 88
• 90
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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