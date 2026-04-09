Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 8 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 8 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 8 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 683
2. 326
3. 429
4. 685
5. 544
6. 029
7. 801
8. 077
9. 790
10. 625
11. 309
12. 649
13. 212
14. 178
15. 758
16. 030
17. 373
18. 741
19. 936
20. 882
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 09
• 12
• 22
• 25
• 26
• 29
• 30
• 36
• 41
• 44
• 49
• 58
• 73
• 77
• 78
• 82
• 83
• 85
• 90
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 107
2. 791
3. 990
4. 817
5. 331
6. 028
7. 825
8. 583
9. 455
10. 593
11. 029
12. 194
13. 992
14. 431
15. 566
16. 563
17. 714
18. 216
19. 503
20. 195
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 07
• 14
• 16
• 17
• 25
• 28
• 29
• 31
• 55
• 63
• 66
• 81
• 83
• 90
• 91
• 92
• 93
• 94
• 95
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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