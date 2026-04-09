Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 8 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 8 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 683

2. 326

3. 429

4. 685

5. 544

6. 029

7. 801

8. 077

9. 790

10. 625

11. 309

12. 649

13. 212

14. 178

15. 758

16. 030

17. 373

18. 741

19. 936

20. 882



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 09

• 12

• 22

• 25

• 26

• 29

• 30

• 36

• 41

• 44

• 49

• 58

• 73

• 77

• 78

• 82

• 83

• 85

• 90



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 107

2. 791

3. 990

4. 817

5. 331

6. 028

7. 825

8. 583

9. 455

10. 593

11. 029

12. 194

13. 992

14. 431

15. 566

16. 563

17. 714

18. 216

19. 503

20. 195

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 07

• 14

• 16

• 17

• 25

• 28

• 29

• 31

• 55

• 63

• 66

• 81

• 83

• 90

• 91

• 92

• 93

• 94

• 95



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.