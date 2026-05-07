Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 6 de mayo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 6 de mayo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 861

2. 051

3. 503

4. 833

5. 963

6. 367

7. 046

8. 064

9. 610

10. 643

11. 446

12. 826

13. 766

14. 831

15. 280

16. 021

17. 612

18. 669

19. 356

20. 031



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 03

• 04

• 10

• 12

• 21

• 26

• 31

• 33

• 43

• 46

• 51

• 56

• 61

• 63

• 64

• 66

• 67

• 69

• 71

• 80



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 378

2. 540

3. 437

4. 863

5. 388

6. 630

7. 115

8. 551

9. 483

10. 191

11. 702

12. 479

13. 537

14. 608

15. 849

16. 019

17. 839

18. 286

19. 152

20. 152

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 02

• 08

• 10

• 15

• 19

• 30

• 37

• 39

• 40

• 49

• 51

• 52

• 63

• 78

• 79

• 83

• 84

• 86

• 88

• 91



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.