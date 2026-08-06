Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 5 de agosto de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 5 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 842

2. 301

3. 292

4. 567

5. 668

6. 019

7. 681

8. 297

9. 393

10. 186

11. 375

12. 620

13. 068

14. 494

15. 996

16. 857

17. 798

18. 001

19. 545

20. 603



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 01

• 03

• 19

• 20

• 42

• 45

• 53

• 57

• 67

• 68

• 75

• 81

• 86

• 92

• 93

• 94

• 96

• 97

• 98

• 99



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 437

2. 016

3. 169

4. 886

5. 340

6. 098

7. 676

8. 312

9. 420

10. 892

11. 116

12. 561

13. 518

14. 330

15. 684

16. 040

17. 317

18. 686

19. 186

20. 770

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 05

• 12

• 13

• 16

• 17

• 18

• 20

• 30

• 37

• 40

• 58

• 61

• 69

• 70

• 71

• 76

• 84

• 86

• 92

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.