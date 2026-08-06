Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 5 de agosto de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 5 de agosto de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 5 de agosto de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 842
2. 301
3. 292
4. 567
5. 668
6. 019
7. 681
8. 297
9. 393
10. 186
11. 375
12. 620
13. 068
14. 494
15. 996
16. 857
17. 798
18. 001
19. 545
20. 603
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 01
• 03
• 19
• 20
• 42
• 45
• 53
• 57
• 67
• 68
• 75
• 81
• 86
• 92
• 93
• 94
• 96
• 97
• 98
• 99
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 437
2. 016
3. 169
4. 886
5. 340
6. 098
7. 676
8. 312
9. 420
10. 892
11. 116
12. 561
13. 518
14. 330
15. 684
16. 040
17. 317
18. 686
19. 186
20. 770
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 05
• 12
• 13
• 16
• 17
• 18
• 20
• 30
• 37
• 40
• 58
• 61
• 69
• 70
• 71
• 76
• 84
• 86
• 92
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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