Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 4 de marzo de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 4 de marzo de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 4 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 738
2. 223
3. 019
4. 630
5. 241
6. 223
7. 308
8. 494
9. 418
10. 149
11. 486
12. 902
13. 148
14. 345
15. 946
16. 761
17. 716
18. 483
19. 362
20. 452
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 08
• 16
• 18
• 19
• 23
• 30
• 38
• 41
• 45
• 46
• 48
• 49
• 52
• 61
• 62
• 72
• 83
• 86
• 94
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 897
2. 565
3. 700
4. 515
5. 685
6. 076
7. 176
8. 319
9. 992
10. 715
11. 703
12. 027
13. 609
14. 806
15. 744
16. 350
17. 600
18. 947
19. 870
20. 134
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 00
• 03
• 06
• 07
• 09
• 15
• 19
• 27
• 34
• 44
• 47
• 50
• 65
• 70
• 73
• 76
• 83
• 85
• 92
• 97
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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