Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 4 de marzo de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 4 de marzo de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 738

2. 223

3. 019

4. 630

5. 241

6. 223

7. 308

8. 494

9. 418

10. 149

11. 486

12. 902

13. 148

14. 345

15. 946

16. 761

17. 716

18. 483

19. 362

20. 452

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 08

• 16

• 18

• 19

• 23

• 30

• 38

• 41

• 45

• 46

• 48

• 49

• 52

• 61

• 62

• 72

• 83

• 86

• 94

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 897

2. 565

3. 700

4. 515

5. 685

6. 076

7. 176

8. 319

9. 992

10. 715

11. 703

12. 027

13. 609

14. 806

15. 744

16. 350

17. 600

18. 947

19. 870

20. 134

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 00

• 03

• 06

• 07

• 09

• 15

• 19

• 27

• 34

• 44

• 47

• 50

• 65

• 70

• 73

• 76

• 83

• 85

• 92

• 97

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.