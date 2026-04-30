Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 29 de abril de 2026
Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 29 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.
Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 29 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.
Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.
Resultados de la Quiniela vespertina
Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:
1. 190
2. 119
3. 682
4. 910
5. 136
6. 829
7. 802
8. 566
9. 376
10. 939
11. 678
12. 050
13. 789
14. 028
15. 253
16. 653
17. 088
18. 293
19. 788
20. 172
Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.
Resultados de la Tómbola vespertina
Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:
• 02
• 03
• 10
• 19
• 28
• 29
• 36
• 39
• 50
• 53
• 61
• 66
• 72
• 76
• 78
• 82
• 88
• 89
• 90
• 93
Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.
Resultados de la Quiniela nocturna
Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:
1. 487
2. 819
3. 203
4. 440
5. 233
6. 827
7. 287
8. 881
9. 941
10. 189
11. 277
12. 612
13. 617
14. 563
15. 936
16. 440
17. 188
18. 412
19. 584
20. 138
Resultados de la Tómbola nocturna
Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:
• 03
• 04
• 12
• 17
• 19
• 27
• 33
• 36
• 38
• 40
• 41
• 63
• 66
• 77
• 81
• 84
• 87
• 88
• 89
• 98
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?