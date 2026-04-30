Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Servicios

Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 29 de abril de 2026

Estos son los resultados con los números ganadores del sorteo vespertino y nocturno que hubo este miércoles 29 de abril de 2026 en la Quiniela y la Tómbola, según La Banca.

El País
El País
30/04/2026, 07:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Local de apuestas en el que se juega al 5 de Oro, la Quiniela, la Tómbola, entre otros juegos de azar.
Foto: Leonardo Mainé

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 29 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

¿Cómo se juegan el 5 de Oro, la Quiniela y La Tómbola? Mirá paso a paso cómo realizar apuestas en estos juegos

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 190
2. 119
3. 682
4. 910
5. 136
6. 829
7. 802
8. 566
9. 376
10. 939
11. 678
12. 050
13. 789
14. 028
15. 253
16. 653
17. 088
18. 293
19. 788
20. 172

Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02
• 03
• 10
• 19
• 28
• 29
• 36
• 39
• 50
• 53
• 61
• 66
• 72
• 76
• 78
• 82
• 88
• 89
• 90
• 93

Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola.
Boleto de juego de la Tómbola.
Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 487
2. 819
3. 203
4. 440
5. 233
6. 827
7. 287
8. 881
9. 941
10. 189
11. 277
12. 612
13. 617
14. 563
15. 936
16. 440
17. 188
18. 412
19. 584
20. 138

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03
• 04
• 12
• 17
• 19
• 27
• 33
• 36
• 38
• 40
• 41
• 63
• 66
• 77
• 81
• 84
• 87
• 88
• 89
• 98

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿A qué número juego a la Quiniela o a la Tómbola? El significado de todos los números según lo que soñaste

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

La BancaQuiniela y Tómbola

Te puede interesar