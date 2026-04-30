Estas fueron las bolillas de la suerte en la Quiniela y Tómbola de ayer miércoles 29 de abril de 2026

Los sorteos de la Quiniela y Tómbola para el miércoles 29 de abril de 2026 ya tienen sus números ganadores. Estos son los resultados de las ediciones vespertina y nocturna, de acuerdo a la información de La Banca.

Todos los sorteos de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se pueden ver en vivo en su canal de YouTube. La edición vespertina se realiza a las 15:00 horas, mientras que el turno de la noche se sortea a las 21:00 horas.

Resultados de la Quiniela vespertina

Lista de los números ganadores de la Quiniela vespertina:

1. 190

2. 119

3. 682

4. 910

5. 136

6. 829

7. 802

8. 566

9. 376

10. 939

11. 678

12. 050

13. 789

14. 028

15. 253

16. 653

17. 088

18. 293

19. 788

20. 172



Los números ganadores de la Quiniela se pueden revisar en La Banca.

Resultados de la Tómbola vespertina

Lista de los números ganadores de la Tómbola vespertina:

• 02

• 03

• 10

• 19

• 28

• 29

• 36

• 39

• 50

• 53

• 61

• 66

• 72

• 76

• 78

• 82

• 88

• 89

• 90

• 93



Se pueden verificar los números ganadores de la Tómbola y las jugadas en La Banca.

Boleto de juego de la Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Resultados de la Quiniela nocturna

Lista de los números ganadores de la Quiniela nocturna:

1. 487

2. 819

3. 203

4. 440

5. 233

6. 827

7. 287

8. 881

9. 941

10. 189

11. 277

12. 612

13. 617

14. 563

15. 936

16. 440

17. 188

18. 412

19. 584

20. 138

Resultados de la Tómbola nocturna

Lista de los números ganadores de la Tómbola nocturna:

• 03

• 04

• 12

• 17

• 19

• 27

• 33

• 36

• 38

• 40

• 41

• 63

• 66

• 77

• 81

• 84

• 87

• 88

• 89

• 98



Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.